F(x)=x^3-6x^2+9 на промежутке [-1;2]

Гость: Гость:

Найдём производную F(x): Найдём нулю производной: Значит при x=0 и при x=4 у функции имеются экстремумы. Функция F(x) – определена и непрерывна на всей числовой оси, а значит – не имеет разрывов. Сопоставляя значения функции на концах отрезка и в экстремуме, можно заключить, что на заданном отрезке: О т в е т : на отрезке [ –1 ; 2 ] :