Найти подобные треугольники и доказать их подобие. Помогите пожалуйста, очень уж я дубовый(

Гость: Гость:

№1. Прямые ВС и DЕ параллельны(по призн. парал. прямых о соответственных углах)⇒∠СВА=∠EDA и ∠ВСА=∠DEA⇒треугольники подобны по двум углам. №2. ∠MON=∠EOF(по св-ву верт. углов)⇒ΔMON подобен ΔEOF(по 2м углам) №3. ∠N - общий, два прямых угла ⇒ΔЕTN подобен ΔMEN (по 2м углам) №5 По 2м углам №7 NM||PQ(по призн. парал. прямых о накрест лежащих углах)⇒∠NMP=∠QPM⇒ΔPOQ подобен ΔNOM(по 2м углам) №8 ΔАСВ подобен ΔAFD (∠А-общий, ∠DFA=∠СВА(по св-ву парал. прям.) №9. Чисто теоретически, если углы при основании обои треугольников равны между собой, а стороны пропорциональны. №10 ∠А=60⇒ треугольники подобны по 2м углам №11 ∠M=∠N=50(по св-ву смежных углов и св-ву равноб.Δ)⇒∠К=80⇒треугольник подобны по 2м углам. №12 Треугольники подобны по 2м углам(∠А=∠М и ∠В=∠N) №13 Треугольники подобны по равному углу и двум пропорциональны сторонам(6/3=6.4/3.2) №14 Аналогично ↑ №15 Подобны по трем пропорциональным сторонам №16 Подобны по 3м пропорц. сторонам (10/5=10/5=8\4)