Выбирите правильный вариант!!!Пожалуйста люди, помогите!!!Срочно.
Английский язык
Выбирите правильный вариант!!!Пожалуйста люди, помогите!!!Срочно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В задании сказано, прослушайте трех человек, рассказывающих о своих хобби, и выберите вариант, наиболее подходящий. ниже даны только приблизительные ответы, по смыслу, потому что это задание на аудирование. 1. A 2. B 3. A 4. A 5.C
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