Выбирите правильный вариант!!!Пожалуйста люди, помогите!!!Срочно.

Гость: Гость:

В задании сказано, прослушайте трех человек, рассказывающих о своих хобби, и выберите вариант, наиболее подходящий. ниже даны только приблизительные ответы, по смыслу, потому что это задание на аудирование. 1. A 2. B 3. A 4. A 5.C