Текст розповідь на тему вихідний день у моїй сім'ї
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Текст розповідь на тему вихідний день у моїй сім'ї
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Гость:
Вихідні дні наша сім’я чекає з нетерпінням. Звичайно, провести їх можна по-різному в залежності від погоди, настрою, планів батьків. Я дуже люблю вихідні, нікуди не потрібно поспішати, можна відпочити з батьками, зустрітися з друзями. У неділю мама готує торт або запашні булочки, які всі з задоволенням смакують за чашкою чаю. Увечері вся наша родина збирається разом. Ми вечеряємо, складаємо плани на завтра, дивимося телевізор або читаємо. Іноді ми приймаємо гостей або йдемо гуляти.
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