Для того чтобы наполнить бетон требуется 8 вёдер воды по 12 литров каждый а леек нужно на 8 больше Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра

Математика

Для того чтобы наполнить бетон требуется 8 вёдер воды по 12 литров каждый а леек нужно на 8 больше Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра

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