Для того чтобы наполнить бетон требуется 8 вёдер воды по 12 литров каждый а леек нужно на 8 больше Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра
Математика
Для того чтобы наполнить бетон требуется 8 вёдер воды по 12 литров каждый а леек нужно на 8 больше Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимости ведра
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8×12=96 литров нужно для наполнения бетона 8+8=16 леек нужно 96:16=6литров вместимость лейки 12:6=2 Ответ:в 2 раза вместимость лейки меньше вместимости ведра
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