"Пёстрая Лента" элементи сюжета
Литература
"Пёстрая Лента" элементи сюжета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В "Пестрой ленте" автор допустил не одну ошибку: 1. смерть от укуса любой наземной змеи не могла наступить так быстро. 2. змеи не ползают по гибким свободным подвесам, т.е. речь идет о том, что даже при наличии опоры, но которая может изгибаться вслед за змеей, змея не может создать поступательного движения (именно эта ошибка затруднила съемку). О том, что змеи глухи, Конан-Дойл знал. И кроме свиста доктор Ройлотт подзывал змею постукиванием - а вибрацию змеи слышат.
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