The second favourite pets and is a bird budgie. Помогите перевести.
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The second favourite pets and is a bird budgie. Помогите перевести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вторые любимые животные и птица волнистый попугайчик.
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