Напишите сочинение на тему: " Что такое героизм и какими качествами должен обладать герой? "
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Напишите сочинение на тему: " Что такое героизм и какими качествами должен обладать герой? "
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Героизм (греч.) – воин, богатырь, герой. Это разновидность человеческого поведения, которое является проявлением самоотверженности и мужества, вплоть до самопожертвования. Наиболее типичный акт героизма - подвиг.В эпоху Древней Руси в русском языке понятия «герой», «героизм», «геройство» отсутствовали. Понятие «геройство» встречается лишь в тексте героической сказки «Сказка о славном, могучем богатыре Еруслане Лазаревиче». «На том пиру все пили и ели и прославляли геройство и удаль Еруслана Лазаревича», «Слава о твоих подвигах и геройствах, любезный Еруслан Лазаревич, идет по всем землям, по всем городам».Какими качествами должен обладать герой?Герой должен быть : Доблестным, смелым, решительным, умным и разумным( это разные вещи) и помогать людям, своей родине при любых обстоятельствах. Ps. надеюсь помогла с:извиняюсь за ошибки!!!
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