10 вопросов по гражданственности

Окружающий мир
10 вопросов по гражданственности
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1какая национальность ?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
"Пёстрая Лента" элементи сюжета
Ответить
Английский язык
Помогите вставить артикль а/ the там,где нужно.This is.....radio.I'm.....Punch.This is.......my friend Lulu.Mummy is in........tree house.I like......
Ответить
Английский язык
Найди ошибки в предложениях и перепиши их правильно 1.They are clever that him. 2.Does they often play football after school? 3. I Cuted my ...
Ответить
Английский язык
The second favourite pets and is a bird budgie. Помогите перевести.
Ответить
Русский язык
Напишите сочинение на тему: " Что такое героизм и какими качествами должен обладать герой? "
Ответить