Из бочки ,в которой было 60 вёдер воды , на полив огорода взяли 8 раз по 4 ведра воды . ??колько вёдер водя осталось в бочке?

Математика

Из бочки ,в которой было 60 вёдер воды , на полив огорода взяли 8 раз по 4 ведра воды . ??колько вёдер водя осталось в бочке?

Автор: Гость