Из бочки ,в которой было 60 вёдер воды , на полив огорода взяли 8 раз по 4 ведра воды . ??колько вёдер водя осталось в бочке?

Математика
Из бочки ,в которой было 60 вёдер воды , на полив огорода взяли 8 раз по 4 ведра воды . ??колько вёдер водя осталось в бочке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 8*4= 32 (в)- взяли на полив города 2) 60-32=28(в)- осталось  Ответ: 28 вёдер осталось в бочке.
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