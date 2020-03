Надо прочитать текст и дополнить: 1.They usually buy food at the... 2.Supermarkets... 3.If you are a traveller in Britan... 4.In the supermarket you... 6.Sainsbury's supermarkets are... 7.Tesco supermarkets sell... 8.Bri...

Английский язык

Надо прочитать текст и дополнить: 1.They usually buy food at the... 2.Supermarkets... 3.If you are a traveller in Britan... 4.In the supermarket you... 6.Sainsbury's supermarkets are... 7.Tesco supermarkets sell... 8.British Home Stores is a group of... 9.Buying clothes can be a problem because.. 10.Reaby-made clothes in London... 11.Teenagers in Britain.. 12.Mothers in Britain... 13.You can hear... буду благодарна,назначу лучший ответ и скажу спасибо❤❤❤ ня. и сорян за задний фон*

Автор: Гость