Нужен не очень большой рассказ на тему "как я неправильно поняла слово" или "как я неправильно поняла фразу"
Литература
Нужен не очень большой рассказ на тему "как я неправильно поняла слово" или "как я неправильно поняла фразу"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я читала учебник по истории,там было написано о замках.я прочитала так : "замОк ". Что за замок? ...
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