Нужен не очень большой рассказ на тему "как я неправильно поняла слово" или "как я неправильно поняла фразу"

Литература

Нужен не очень большой рассказ на тему "как я неправильно поняла слово" или "как я неправильно поняла фразу"

Автор: Гость