На столе 34 конфеты 5 из них Катя съела. Сколько конфет осталось.
Математика
На столе 34 конфеты 5 из них Катя съела. Сколько конфет осталось.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34-5=29 (ш)-конфет осталось
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Математика
Из бочки ,в которой было 60 вёдер воды , на полив огорода взяли 8 раз по 4 ведра воды . ??колько вёдер водя осталось в бочке?
Математика
Для того чтобы наполнить бетон требуется 8 вёдер воды по 12 литров каждый а леек нужно на 8 больше Во сколько раз вместимость лейки меньше вместимо...
Окружающий мир
Литература