Туристы каждый день проходили одно и тоже расстояние. За неделю они прошли 175 км. з?? сколько дней они пройдут три седьмых этого расстояния? Сколько километров туристы прошли за 3 дня
Математика
Туристы каждый день проходили одно и тоже расстояние. За неделю они прошли 175 км. з?? сколько дней они пройдут три седьмых этого расстояния? Сколько километров туристы прошли за 3 дня
Ответ(ы):
Гость:
1)175:7=25(км)- это1 часть из 72)25*3=75(км)-это 3/7 расстояния прошедшего за 3 дняОтвет:3дня, 75 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Задача на примирение линейных уравнений В первой группе студентов на 25% больше, ??ем во второй. когда 6 студентов 1-ой группы отчислили, количе...
Литература
Литература