Туристы каждый день проходили одно и тоже расстояние. За неделю они прошли 175 км. з?? сколько дней они пройдут три седьмых этого расстояния? Сколько километров туристы прошли за 3 дня

Математика

Туристы каждый день проходили одно и тоже расстояние. За неделю они прошли 175 км. з?? сколько дней они пройдут три седьмых этого расстояния? Сколько километров туристы прошли за 3 дня

Автор: Гость