Тыквы растут на грядке,ширина которой 1м 12см, а длина в 3 раза больше ширины. вычисл??те площадь грядки.
Математика
Тыквы растут на грядке,ширина которой 1м 12см, а длина в 3 раза больше ширины. вычисл??те площадь грядки.
Ответ(ы):
Гость:
Первое действие)1.12*3=3.36 второе действие) 1.12 *3.36=3м.76см
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