Тыквы растут на грядке,ширина которой 1м 12см, а длина в 3 раза больше ширины. вычисл??те площадь грядки.

Математика

Тыквы растут на грядке,ширина которой 1м 12см, а длина в 3 раза больше ширины. вычисл??те площадь грядки.

Автор: Гость