У 5-А класі навчається 33 дитини, що становить 11/12 кількість учнів 5-Б класу, а в 5-В кл??сі навчається 8/0 кількість учнів 5-Б класу. Скільки всього дітей навчається у трьох п"ятних класах?
Математика
У 5-А класі навчається 33 дитини, що становить 11/12 кількість учнів 5-Б класу, а в 5-В кл??сі навчається 8/0 кількість учнів 5-Б класу. Скільки всього дітей навчається у трьох п"ятних класах?
Ответ(ы):
Гость:
5-А- 33 учні 5-Б 33:11*12=36 учнів 5-В 36:9*8=32 учні Всього учнів: 33+36+32=101
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