У 5-А класі навчається 33 дитини, що становить 11/12 кількість учнів 5-Б класу, а в 5-В кл??сі навчається 8/0 кількість учнів 5-Б класу. Скільки всього дітей навчається у трьох п"ятних класах?

Математика

У 5-А класі навчається 33 дитини, що становить 11/12 кількість учнів 5-Б класу, а в 5-В кл??сі навчається 8/0 кількість учнів 5-Б класу. Скільки всього дітей навчається у трьох п"ятних класах?

Автор: Гость