У хлопчика було 28 марок про космос і 35 про спорт. усі ці марки він розклав у альбом ??о 7 марок на кожну сторінку.скільки сторінок альбому зайняли марки. розвяжи задачу двома способами.
Математика
У хлопчика було 28 марок про космос і 35 про спорт. усі ці марки він розклав у альбом ??о 7 марок на кожну сторінку.скільки сторінок альбому зайняли марки. розвяжи задачу двома способами.
Ответ(ы):
Гость:
35-28=12 12+7=19 легкооооооо
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