У хлопчика було 28 марок про космос і 35 про спорт. усі ці марки він розклав у альбом ??о 7 марок на кожну сторінку.скільки сторінок альбому зайняли марки. розвяжи задачу двома способами.

Математика

У хлопчика було 28 марок про космос і 35 про спорт. усі ці марки він розклав у альбом ??о 7 марок на кожну сторінку.скільки сторінок альбому зайняли марки. розвяжи задачу двома способами.

Автор: Гость