У красной шапочки в корзине было 14 пирожков: с гибами,капустой и яблоками. Пирожко?? с капустой было на 3 больше чем пирожков с грибами, а пирожков с грибами было больше, чем с яблоками. Догодайся, сколько могло быть у Красно...
Математика
У красной шапочки в корзине было 14 пирожков: с гибами,капустой и яблоками. Пирожко?? с капустой было на 3 больше чем пирожков с грибами, а пирожков с грибами было больше, чем с яблоками. Догодайся, сколько могло быть у Красной шапочки пирожков с яблоками и сколько с грибами?
Ответ(ы):
Гость:
С яблоками 3 пирожка. С грибами 4. А с капустой 7. 3+4+7=14.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Для определения эффективной температуры звезд используют закон Стефана-Больцмана, согласно которому мощность излучения нагретого тела вычисляется п...
Математика
Решите уравение 8 класс пжалуйста не будьте такими жесткими людьми и окажие помощ?? маленькой глупой девочке
Математика
Математика
Двумя косилками за четыре часа скосили траву с площади 24 гектара.За сколько часов скосит траву одна такая косилка с площади 138 гектаров ?
Биология