У красной шапочки в корзине было 14 пирожков: с гибами,капустой и яблоками. Пирожко?? с капустой было на 3 больше чем пирожков с грибами, а пирожков с грибами было больше, чем с яблоками. Догодайся, сколько могло быть у Красно...

Математика

У красной шапочки в корзине было 14 пирожков: с гибами,капустой и яблоками. Пирожко?? с капустой было на 3 больше чем пирожков с грибами, а пирожков с грибами было больше, чем с яблоками. Догодайся, сколько могло быть у Красной шапочки пирожков с яблоками и сколько с грибами?

Автор: Гость