У Оли 35 рублей.Булочка стоит две пятых всех денег.Сколько денег останется у Оли?
Математика
У Оли 35 рублей.Булочка стоит две пятых всех денег.Сколько денег останется у Оли?
Ответ(ы):
Гость:
1)35:5*2=14(руб.) - стоит булочка. 2)35-14=21(руб.) - останется у Оли. Ответ: у Оли останется 21 рубль.
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