Помагите пожалуйста уровнение 5607+Х=9004 б×6=54828:2 помагите пожалуйста даю 39 баллов

Математика
Помагите пожалуйста уровнение 5607+Х=9004 б×6=54828:2 помагите пожалуйста даю 39 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5607 + х = 9004                      б х 6 =54828 :2  х =9004 -5607                           6б =27414 х =3397                                          б=4569 5607 +3397 =9004                     4569 х 6 =27 414
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