Помагите пожалуйста уровнение 5607+Х=9004 б×6=54828:2 помагите пожалуйста даю 39 баллов
Математика
Помагите пожалуйста уровнение 5607+Х=9004 б×6=54828:2 помагите пожалуйста даю 39 баллов
Ответ(ы):
Гость:
5607 + х = 9004 б х 6 =54828 :2 х =9004 -5607 6б =27414 х =3397 б=4569 5607 +3397 =9004 4569 х 6 =27 414
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте! Мне нужно решить уравнения: (989-154)-x=142*3 х+(296+387)+1737-598 Зарание спасибо. Дам 40 баллов.
Математика
Физика