У пети в пенале 20 красных карандашей что на 5 больше чем синих сколько карандашей было в пеналеиу мальчика
Математика
У пети в пенале 20 красных карандашей что на 5 больше чем синих сколько карандашей было в пеналеиу мальчика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20-5= 15 синих карандашей20+ 15 = 35 карандашей всего
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