У пети в пенале 20 красных карандашей что на 5 больше чем синих сколько карандашей было в пеналеиу мальчика

Математика

У пети в пенале 20 красных карандашей что на 5 больше чем синих сколько карандашей было в пеналеиу мальчика

Автор: Гость