У Сережы 9 марок. Это в 2 раза меньше ,чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши.Сколько марок у Вити и Саши вместе.
Математика
У Сережы 9 марок. Это в 2 раза меньше ,чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши.Сколько марок у Вити и Саши вместе.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9*2=18(м.)-у ВИТИ марок 2)9:3=3(м.)-у САШИ марок. 3)18+3=21(м.) Ответ:21 марка у Вити и Саши вместе.
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