У Сережы 9 марок. Это в 2 раза меньше ,чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши.Сколько марок у Вити и Саши вместе.

Математика

У Сережы 9 марок. Это в 2 раза меньше ,чем у Вити, и в 3 раза больше, чем у Саши.Сколько марок у Вити и Саши вместе.

Автор: Гость