У трех братьев по 3 сестры Сколько всего детей в семье

Математика
У трех братьев по 3 сестры Сколько всего детей в семье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
,у каждого брата по три сестры, но они в одной семье, с это значит, сто три брата, и три сестры, а всего 6 детей
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