У Володи в портфеле 2 тетради в клетку и 2 в линейку.Володя вытащил одну тетрадь.Какая это может быть тетрадь?Володя вытащил две тетради.Какие это могут быть тетради?Володя вытащил три тетради.Какие это могут быть тетради?
Математика
У Володи в портфеле 2 тетради в клетку и 2 в линейку.Володя вытащил одну тетрадь.Какая это может быть тетрадь?Володя вытащил две тетради.Какие это могут быть тетради?Володя вытащил три тетради.Какие это могут быть тетради?
Ответ(ы):
Гость:
1- он мог вытащить или в клетку или в линейку. 2- вытащил или 2 в линейку или 2 в клетку или одну в линейку одну в клетку. 3- две в линейку одну в клетку, или две в клетку одну в линейку
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