Участок прямоугольной формы , длина которого 160 метров ,ширина 90 метров ,обменяли на участок равной площади.Длина второго участка на 40 метров больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.

Математика
Участок прямоугольной формы , длина которого 160 метров ,ширина 90 метров ,обменяли на участок равной площади.Длина второго участка на 40 метров больше длины первого участка.Найдите ширину второго участка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим площадь участка, который обменяли: S1=a1*b1=160*90=14400 м² Находим длину участка, на который обменяли, по условию она на 40 метров больше длины 1-го участка. Тогда: а2=а1+40=160+40=200 м Т.к. площади одинаковы (S1=S2=14400 м²), то ширина 2-го участка равна: b2=S2/a2=14400/200=72 м Ответ: 72 м
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