Ученица учила правила 6 мин, что составляет одну пятую времени, потраченного на вы??олнение задания по русскому языку. Сколько времени она потратила на выполнение задание по русскому языку?

Математика
Ученица учила правила 6 мин, что составляет одну пятую времени, потраченного на вы??олнение задания по русскому языку. Сколько времени она потратила на выполнение задание по русскому языку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6 мин это одна пятая Т.е. что бы найти всё время нужно 6*5=30 Всё легко и просто!Будут вопросы обращайтесь!
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