Ученица учила правила 6 мин, что составляет одну пятую времени, потраченного на вы??олнение задания по русскому языку. Сколько времени она потратила на выполнение задание по русскому языку?

Математика

Ученица учила правила 6 мин, что составляет одну пятую времени, потраченного на вы??олнение задания по русскому языку. Сколько времени она потратила на выполнение задание по русскому языку?

Автор: Гость