Учителя на столе в коробке 80 цветных карандашей красного синего желтого и зеленого цветов красных и синих 27 штук желтых на 4 меньше чем красных и синих вместе а зеленых на 15 штук больше чем красных Сколько карандашей каждого...

Математика

Учителя на столе в коробке 80 цветных карандашей красного синего желтого и зеленого цветов красных и синих 27 штук желтых на 4 меньше чем красных и синих вместе а зеленых на 15 штук больше чем красных Сколько карандашей каждого цвета в коробке

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