Учителя на столе в коробке 80 цветных карандашей красного синего желтого и зеленого цветов красных и синих 27 штук желтых на 4 меньше чем красных и синих вместе а зеленых на 15 штук больше чем красных Сколько карандашей каждого...

Математика
Учителя на столе в коробке 80 цветных карандашей красного синего желтого и зеленого цветов красных и синих 27 штук желтых на 4 меньше чем красных и синих вместе а зеленых на 15 штук больше чем красных Сколько карандашей каждого цвета в коробке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)27-4=23(шт.) жёлтых 2)23+27=50(шт.)красн.,син. и жёлтых 3)80-50=30(шт.)зелёных 4)30-15=15(шт.)красн. 5)27-15=12(шт.)синих
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