Угол АОВ равен 150 градусам. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. Градустная мера у??ла АОD на 30 градусов менбше градусной меры угла DОВ. Определите градусную меру угла DОВ

Математика
Угол АОВ равен 150 градусам. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. Градустная мера у??ла АОD на 30 градусов менбше градусной меры угла DОВ. Определите градусную меру угла DОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)150:2=75 2)75-30=45 3)150-45=105(градусов)-угол DOB
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