Угол АОВ равен 150 градусам. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. Градустная мера у??ла АОD на 30 градусов менбше градусной меры угла DОВ. Определите градусную меру угла DОВ

Математика

Угол АОВ равен 150 градусам. Луч ОD делит угол АОВ на углы АОD и DОВ. Градустная мера у??ла АОD на 30 градусов менбше градусной меры угла DОВ. Определите градусную меру угла DОВ

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