Укажи порядок действий,выполни вычисления в столбик .а)(952:4)•3-(476:7)+196. б)600-4•(792:6)+99; ??)684:9•8-156•3.помогите пожалуйста
Математика
Укажи порядок действий,выполни вычисления в столбик .а)(952:4)•3-(476:7)+196. б)600-4•(792:6)+99; ??)684:9•8-156•3.помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
238*3-68+196=842 600-4*132+99=600-528+99=171
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