Укажите длительность недели в минутах с избытком с точностью до 1000 минут
Математика
Укажите длительность недели в минутах с избытком с точностью до 1000 минут
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1час =60 минут 24 часа= 60*24 = 1440 минут 7*24(неделя)= 7*1440=10080 минут
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