Укажите какие товары привозили из западной европы в древнюю русь

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Из Киевской Руси в X в. экспортировались ювелирные изделия из серебра, украшенные филигранью, чернью и зернью, что свидетельствует о высоком мастерстве киевских ювелиров. Среди экспортных товаров древней Руси отмечалась и смола, а также лен и льняные ткани Шиферные пряслица, изготовлявшиеся русскими мастерами, сбывались в Польшу, Волжскую Болгарию, Херсонес. Эмалированные изделия и глиняные игрушки с цветной поливой проникали из Киевской Руси в Швецию. «Рыбий зуб» экспортировался не только как сырье, но и в виде готовых изделий. Новгородцы экспортировали выделанные кожи и овчины. Кроме ремесленной продукции, купцы Киевской Руси вывозили меха, различные виды сырья и продовольствия, а также рабов. Торговля рабами в IX—XI столетиях приобрела крупное значение. Особенно много пушнины экспортировал в Западную Европу Новгород, получая ее со своих обширных владений в бассейне Сев. Двины и Печоры. На рынки древней Руси в X—XII вв. ввозились прежде всего ткани (шелковые, золототканые, сукно, бархат), оружие, предметы художественного ремесла (до середины XI в.), церковная утварь (с конца X в.), стекло и фаянс (до середины XI в.), драгоценные камни, пряности, благовония, фрукты и вино, краски, кони, хлеб (в голодные годы), соль, благородные и цветные металлы. Русские купцы подрывали монополию Византии на экспорт шелка: при их посредничестве так называемые паволоки (многоцветные шелковые ткани) проникали не только на Русь, но и в Западную Европу.