Укажите лексическое и грамотеческое значенье слов Призентация сказка встреча ж??рнал цикл канарейка трос восторг горох книги салют ветер печь кружева река страна леденец темнота топливо

Русский язык
Укажите лексическое и грамотеческое значенье слов Призентация сказка встреча ж??рнал цикл канарейка трос восторг горох книги салют ветер печь кружева река страна леденец темнота топливо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Горох- ростение из рода бобовых ,леденец- сладость сделанная из карамели имеющая разные вкусы
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