Укажите приближение десятичной дроби 13,529 с недостатком с точностью а)до одной единицы б)идо одной десятой в) до одной сотой
Математика
Укажите приближение десятичной дроби 13,529 с недостатком с точностью а)до одной единицы б)идо одной десятой в) до одной сотой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 14 Б) 13,5 В) 13,52
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