Укажите приближение десятичной дроби 13,529 с недостатком с точностью а)до одной единицы б)идо одной десятой в) до одной сотой

Математика

Укажите приближение десятичной дроби 13,529 с недостатком с точностью а)до одной единицы б)идо одной десятой в) до одной сотой

Автор: Гость