Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, твердый парный; глухой непарный, мягкий непарный; глухой парный, мягкий парный); т...
Русский язык
Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, твердый парный; глухой непарный, мягкий непарный; глухой парный, мягкий парный); три гласных. 1.дерево 2.бельчата 3.белочки 4.куница
Ответ(ы):
Гость:
3, так как бельчата-л мягкая
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