Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, твердый парный; глухой непарный, мягкий непарный; глухой парный, мягкий парный); т...

Русский язык
Укажите слово, которое соответствует следующей фонетической характеристике: три слога, четыре согласных(звонкий парный, мягкий парный; сонорный, твердый парный; глухой непарный, мягкий непарный; глухой парный, мягкий парный); три гласных. 1.дерево 2.бельчата 3.белочки 4.куница
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3, так как бельчата-л мягкая
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйства почему водонапорную башню устанавливают на самом высоком ??есте?
Ответить
Русский язык
Молоденькие деревца возле дома папа посадил в день рождения Ванюши.Весной деревц?? покрылись маленькими клейкими листочками. Узкая тропинка привела...
Ответить
Математика
Памогиииииите дам 19 ПУН.
Ответить
Математика
Помогите до завтра 4860-к*62=2442 91260-320*б=74620
Ответить
Физика
На какую длину радиоволн рассчитан контур приемника, состоящий из катушки индукт??вности 2 * 10ˉ4 (степень -4) Гн и конденсатора емкостью 450 пФ ...
Ответить