Улей даёт 30 кг. мёда. Две пятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам. Сколько килограммов мёда можно взять из улья? Реши задачу двумя способами.

Математика

Улей даёт 30 кг. мёда. Две пятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам. Сколько килограммов мёда можно взять из улья? Реши задачу двумя способами.

Автор: Гость