Улей даёт 30 кг. мёда. Две пятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам. Сколько килограммов мёда можно взять из улья? Реши задачу двумя способами.

Математика
Улей даёт 30 кг. мёда. Две пятых этого мёда надо оставить на зиму пчёлам. Сколько килограммов мёда можно взять из улья? Реши задачу двумя способами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)1-2/5=5/5-2/5=3/5 части всего меда можно взять 2)30*3/5=6*3=18 кг можно взять Ответ: 18 кг меда можно взять
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