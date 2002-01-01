Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность: уменьшил??сь на 12

Математика

Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность: уменьшил??сь на 12

Автор: Гость