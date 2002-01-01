Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность: уменьшил??сь на 12
Математика
Уменьшаемое увеличили на 2. Как надо изменить вычитаемое чтобы разность: уменьшил??сь на 12
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Увеличить на 10 Можешь взять любой пример и изменить каждый элемент.
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