Умоляю пожалуйста надо срочно Провидите синтаксический разбор предложения Он сам зажигает свет и громко лает на бритву .

Русский язык
Умоляю пожалуйста надо срочно Провидите синтаксический разбор предложения Он сам зажигает свет и громко лает на бритву .
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Местоимение выраженное подлежащим  сам-местоимение выраженное дополнением  зажигает-глагол свет- дополнение и -союз громко- обстоятельство  лает- глагол на- предлог бритву- дополнение (Пов,нев , простое ,двусост ,распр , осложнено однородными сказуемыми)
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