Умоляю пожалуйста надо срочно Провидите синтаксический разбор предложения Он сам зажигает свет и громко лает на бритву .

Русский язык

Умоляю пожалуйста надо срочно Провидите синтаксический разбор предложения Он сам зажигает свет и громко лает на бритву .

Автор: Гость