Употребите глаголы в настоящем времени. 1).1. Я(звонить)брату. 2.Али (изучать)русский язык. 3.Я(решать)задачу. 4.Он уже немного (говорить) по-русски. 5.Строители (строить) спортивную школу. 6.Сегодня ярко (светить) солнц...

Гость: Гость:

1).1. Я звоню брату. 2.Али изучает русский язык. 3.Я решает задачу. 4.Он уже немного говорит по-русски. 5.Строители строят спортивную школу. 6.Сегодня ярко светит солнце. 2).1.Ученики пишут сочинение . 2.Моя сестра живёт в Шамахе. 3.Ты слушаешь музыку? 4.Где вы учитесь? 5.Моя сестра часто посещает театр. 6.Мома смотрит по телевизору передачу.