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Упростие выражение (соs2-1)(1+ctg2a)
Математика
Упростие выражение (соs2-1)(1+ctg2a)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin²a+cos²a=1 cos²a-1=-sin²a 1+ctg²a=1/sin²a (-sia²a+1)*()
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