Упростите : а) 6+4а-5а+а-7а; б) 5*(х-2)-6*(х+3)-3*(2х-9); в) 4/9*(2,7у+2целых 1/4х)-4.2*(5/7у-0.5х)

Гость: Гость:

А) =6+17а б) =5х-10-6х-18-6х+27=-7х-1=7х+1 в) например, сделаем дробь и попробуем решить =4/9*(2 целых 7/10 у + 2 целых 1/4 х) - 4 целых 2/10 * ( 5/7у - 5/10х) = 4/9*(27/10у+9/4х)-42/10*(5/7у-5/10х)=6/5у+х-3у+21/10=-1целых 4/5 у + 3 целых 1/10х можно и 1 целых 4/5у - 3 целых 1/10х или 1,8у-3,1х