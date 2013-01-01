Упростите выражение, найдите его значение:1)2.85x + 4.6x - 3.05x при x =0.5 2)9y - 5.96y + 7.11y при y =1.2 3) 7.325x + 3.075 -5.8x при x=3 4)12.654x - 4.39y - 0.064y при y=0.4
Математика
Упростите выражение, найдите его значение:1)2.85x + 4.6x - 3.05x при x =0.5 2)9y - 5.96y + 7.11y при y =1.2 3) 7.325x + 3.075 -5.8x при x=3 4)12.654x - 4.39y - 0.064y при y=0.4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В 1 будет 2,3 во 2 5,6 в третьем 7,2
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