Уравнения: (ц.-целое) 1) 8ц.5/7-x=4ц.9/14; 2) (x+7ц.5/8)-4ц.13/24=5ц.1/16 Постарайтесь понять правильно.
Математика
Уравнения: (ц.-целое) 1) 8ц.5/7-x=4ц.9/14; 2) (x+7ц.5/8)-4ц.13/24=5ц.1/16 Постарайтесь понять правильно.
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