Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Найдите х, если: 0,9 |×|=5,4
Математика
Найдите х, если: 0,9 |×|=5,4
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
║х║=6 значит х=плюс минус 6
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Почему рассказ назван невский проспект?
Ответить
Математика
5x+10\x-1*x^2-1\x^2-4 КАК РЕШИТЬ?
Ответить
Русский язык
Разбор по составу слов съездить, съездил, утоптали, втоптал
Ответить
Русский язык
Мини сочинение на тему заимствованые слова
Ответить
Математика
Спортсмен во время тренировки сделал три забега. Второй забег был на 50 м длиннее п??рвого, а третий на 60 м короче второго. Сколько метров состави...
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск