Мини сочинение на тему заимствованые слова

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Заимствование – это закономерный и логичный способ развития и обогащения любого языка. Бурное развитие науки и техники, появление новых реалий во всех областях жизнедеятельности человечества требуют их называния и в родном языке.Так и приходят в русский язык заимствования или иноязычные слова. Количество заимствований исчисляется десятками тысяч слов. Для их правильного написания и употребления в речи издаются специальные «Словари иностранных слов».Нередко заимствования подвержены политической моде. В 19 веке в России превалировал французский, поэтому основные заимствования шли из этого языка: багаж, гардероб, шезлонг, портмоне, кашпо, шедевр, костюм.Иногда иноязычные слова заменяют исконно русские, которые переходят в разряд устаревших. Например, слово «десерт» было заимствовано еще в 18 веке из французского языка, означает последнее блюдо на столе. «Заедки» — это старинное русское название десерта, который подавался после торжественных обедов. Современным россиянам оно абсолютно не известно.В использовании иноязычных слов, как и во многом другом, не нужно впадать в крайности, а стоит соблюдать меру: если есть исконно русское название – стоит употреблять его, а если нет русскоязычного аналога – тогда стоит обратиться к заимствованным словам.