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Помогите решить уравнение nx=-5
Алгебра
Помогите решить уравнение nx=-5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
nx=-5 n=-1 всё я решила)))
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