Удовлетворительные экологические ситуации СООБЩЕНИЕ ДАМ МНОГО БАЛЛОВ

География
Удовлетворительные экологические ситуации СООБЩЕНИЕ ДАМ МНОГО БАЛЛОВ
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Экологические ситуации и их оценка. Удовлетворительная,напряженная, критическая и кризисная ситуация.Катастрофическая ситуация2. Ресурсы литосферы. Техногенные воздействия на геологическуюсреду. Три способа добычи полезных ископаемых………………………….53. Определение традиционного природопользования. Три группынаселения в связи с традиционным природопользованием. Видыдеятельности, относящиеся к традиционномуприродопользованию……………………………………………………………94. Организационная структура управления природопользованием…….13Используемая литература161. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СИТУАЦИИ И ИХ ОЦЕНКА. УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЕ, НАПРЯЖЁННЫЕ, КРИТИЧЕСКИЕ И КРИЗИСНЫЕ СИТУАЦИИ. КАТАСТРОФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ.Экологическое состояние гое- и экосистем, как правило, отражает экологическую ситуацию, сложившуюся на той или иной территории.Оценка остроты (напряженности, критичности) экологических ситуаций – это, по существу, выявление степени опасности последствий хозяйственной деятельности человека с позиций самого человека. 

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