прмогите плиз!!! переведите!!!!

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Nevita –TheRAP: Ну, привет. В пятницу снова здесь. Я люблю выходные дни. Сейчас я наслаждаюсь мелочами, вкусный кусок пиццы и хорошая книга. Которая заставила меня задуматься: если бы я был на необитаемом острове, какие маленькие радости бы я хотел взять с собой? Да, вопрос в духе старого необитаемого острова. Давайте играть в «Любимые вещи в пятницу». Основные правила: Ты не можешь взять с собой людей, телевизор или компьютер. Вот что я привезу... Еда. Ладно, так как это моя фантазия, я буду иметь все виды мороженого и тортов. Наверное, гамбургер и гигантская пицца... и я бы принес что-нибудь шоколадное, или, скорее, все шоколадное. Музыка. Это нужно обязательно иметь для жизни проведенной на острове. Я привезу всю свою музыкальную коллекцию на CD-проигрывателе, который никогда не перестанет играть. Книги. Большая библиотека будет замечательно, верно? Так, это все мнимое, я приведу целую библиотеку. Ладно, теперь твоя очередь. Что бы вы хотели взять на свой необитаемый остров? Без каких вещей вы бы не смоги жить? Barry: Оооо мне нравится этот пост! Хммм... Я бы тоже хотел иметь большую библиотеку. И мне нужен мой мишка, Барни. Я не могу жить без него :) Colin: Необитаемый остров звучит неплохо — мне нравится быть в одиночестве. Много книг, и музыки бы неплохо — чтобы помочь скоротать время! Но я боюсь, что я не могу жить без компьютера, так что необитаемый остров не для меня! Philiji: Я бы хотел, чтобы со мной была моя камера. Только представьте, какие фантастические фотографии я могу сделать на необитаемом острове! Что касается еды, я могу жить на пицце и шоколаде...