Помогити решить задачу Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автомашины со скоростями 60км/ч 70км/ч .Какое расстояние между буде. Между ними через 3 ч? Решите задачу 2 способами.
Математика
Помогити решить задачу Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автомашины со скоростями 60км/ч 70км/ч .Какое расстояние между буде. Между ними через 3 ч? Решите задачу 2 способами.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одновременно и в противоположные стороны - совместная скорость равна сумме скоростей. Пишем формулыS = V1*t + V2*t = (V1+V2)*t РЕШЕНИЕ 1) S(3) = 60*3 + 70*3 = 180 + 210 = 390 км - ОТВЕТ 2) S(3) = (60+70)*3 = 130*3 = 390 км - ОТВЕТ
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