Помогити решить задачу Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автомашины со скоростями 60км/ч 70км/ч .Какое расстояние между буде. Между ними через 3 ч? Решите задачу 2 способами.

Математика

Помогити решить задачу Из одного пункта в противоположных направлениях одновременно выехали две автомашины со скоростями 60км/ч 70км/ч .Какое расстояние между буде. Между ними через 3 ч? Решите задачу 2 способами.

Автор: Гость