Метафоры к сказке Ашик-кериб
Литература
Метафоры к сказке Ашик-кериб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Терек воет,Терек дик,Терек злобен,плач его(Терека)подобен,слёзы летят,приветливо ласкаясь,журчит. Слова связаны с Тереком,рекой.
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