Когда отцу было 27лет, то сыну было 3года. Сейчас сыну в 4 раза меньше лет, чем отцу. Сколько сейчас лет отцу?
Математика
Когда отцу было 27лет, то сыну было 3года. Сейчас сыну в 4 раза меньше лет, чем отцу. Сколько сейчас лет отцу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
27 лет-3 года=на 24 года отец старше сына когда сыну станет 8 лет, тогда отцу станет 8*4=32 года, ровно в 4 раза отец старше сына окажется
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