Когда отцу было 27лет, то сыну было 3года. Сейчас сыну в 4 раза меньше лет, чем отцу. Сколько сейчас лет отцу?

Математика

Когда отцу было 27лет, то сыну было 3года. Сейчас сыну в 4 раза меньше лет, чем отцу. Сколько сейчас лет отцу?

Автор: Гость